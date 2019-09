Condividi

Tragedia nella notte a Colognola ai Colli (Verona) dove un’abitazione ha preso fuoco. Nel devastante incendio ha purtroppo perso la vita un uomo di 76 anni, mentre la moglie è riuscita a salvarsi.

Il rogo è divampato dal tetto in legno della casa di campagna. L’uomo è deceduto probabilmente per asfissia, mentre la donna è stata portata in ospedale a San Bonifacio. Sul posto 118 e Vigili del fuoco che stanno completando le operazioni di spegnimento.

(Ph. Vigili del fuoco Veneto)