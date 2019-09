Pd continua a perdere pezzi: anche Lorenzato lascia

Condividi

Michela Lorenzato vicesegretaria del PD di Padova, lascia il partito e, in una lunga e dolorosa nota, spiega il perchè. Si tratta dell’ennesima defezione illustre nelle file dei democratici veneti, dopo quelle della prima ora di Moretto e Sbrollini,che hanno scelto Italia Viva, e del segretario organizzativo regionale, Cagnes, che va con Calenda.

Stessa scelta anche per Lorenzato, che scrive: “Ho amato il PD sin dal primo giorno. E ho regalato a questo partito, tempo, energie, risorse (…) – scrive – Ma il PD che vedo oggi non è quello che, con tanti compagni di viaggio, scelsi ormai più di dieci anni. Il PD che vedo oggi, e non mi riferisco solo alle recenti scelte di governo, è quello dei favoritismi, degli amici degli amici, del “noi” contro “voi”, delle correnti nelle sottocorrenti, di chi parla di lavoro senza aver mai lavorato, delle candidature scelte a porte chiuse dalla provincia al quartiere, scelte obbligate fatte di scambi senza meritocrazia. Perché alla fine, devi essere non tanto la persona giusta, ma quella al posto giusto nel momento giusto”.

“Sono europea e… Siamo Europei diventa oggi la casa comune che abiterò – spiega – con le persone che come me vogliono portare al centro dell’agenda politica i temi veri, reali, concreti. Non ho scelto di seguire Matteo Richetti perché da sempre aderisco alla sua Associazione. Ho scelto di farlo perché con lui condivido un progetto di Paese, di Regione, di Provincia, di territorio, di sociale, di ambiente, fatta semplicemente di politica vera”.

E conclude: “”Cominciate col fare il necessario, poi ciò che è possibile e all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile.” Questo diceva San Francesco, ed è proprio da lì, da San Francesco, da Assisi che intendo ripartire, perché la mia è la strada di chi parte e si ferma per ripartire”.

Il 4, 5 e 6 ottobre prossimi, ad Assisi ci sarà la convention dell’associazione fondata da Matteo Richetti, Harambee, cui la Lorenzato parteciperà.