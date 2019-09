Vicenza, arrivano i motociclisti in giacca e cravatta

Condividi

Torna come da tradizione l’ultima domenica di settembre il Distinguished Gentleman’s Ride, la sfilata di motociclisti eleganti in sella alle proprie motociclette classiche, vintage, special o d’epoca a favore della ricerca sul cancro alla prostata. Per una volta all’anno Vicenza sarà come Sidney, Parigi, Mosca, New York, S. Francisco, Los Angeles, Londra, Tokyo. Domenica 29 settembre torna sulle strade della nostra città il Distinguished Gentleman’s Ride, evento motociclistico internazionale di beneficenza che si svolge come da tradizione in tutto il mondo l’ultima domenica di settembre. L’evento nel corso degli anni è cresciuto notevolmente e infatti quest’anno saranno coinvolte oltre 700 città di 110 paesi del mondo.

Vicenza è una delle 47 città italiane ad ospitare questa manifestazione, che unisce spirito goliardico e intento benefico, ma una delle poche del nostro Paese a portare sulle sue strade le moto dei distinti gentiluomini (ma anche gentildonne) fin dalla sua prima edizione, nel 2012. Quindi quest’anno celebra la sua ottava edizione consecutiva.

Il ritrovo è previsto in una villa del XVIII secolo, alla periferia est di Vicenza e quello di arrivo, la nuova concessionaria Triumph Vicenza in Riviera Berica. Il percorso, tracciato in collaborazione con gli uffici del comune di Vicenza, porterà i distinti motociclisti gentiluomini a lambire il centro storico della città. La festa proseguirà con musica rock’n roll, truck food, lotteria e premiazioni per chi si è maggiormente distinto. Per partecipare bisogna iscriversi al sito della manifestazione. (t.d.b.)

(Ph Facebook Dinstinguished Gentleman’s ride)