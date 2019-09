“Follia” belga al Drunken Duck per il brindisi mondiale

Condividi

Il 28 settembre si celebra lo “Zwanze Day”, uno degli eventi più importanti del mondo birrario portato avanti da uno dei birrifici più famosi del mondo: la belga Brasserie Cantillon. Dal 2008 il birrificio crea una speciale birra per la serata, che viene inviata ai locali selezionati. Non importa la distanza o il fuso orario, la birra verrà sorseggiata nello stesso momento in un brindisi mondiale. Dal 2012 lo storico pub “The Drunken Duck” di Quinto Vicentino, è tra i pub selezionati in Italia confermandosi un’eccellenza riconosciuta nella diffusione della cultura birraia a livello locale e internazionale.

“Zwanze” nel dialetto fiammingo di Bruxelles significa “scherzo”. La giornata rappresenta un inno alla “follia” creativa, in vero stile Brasserie Cantillon. Significa allontanarsi dalla tradizione per scoprire tecniche e ingredienti insoliti. Una serata che celebra e diffonde la cultura del Lambic. La birra Zwanze di quest’anno, concepita dal genio del mastro birraio Jean-Pierre Van Roy, è un “Lambic fumè” caratterizzato dall’equilibrio tra acidità tipica del lambic e i sentori legnosi dei malti affumicati. L’immagine scelta per l’edizione 2019 è il drago. Un tributo allo storico quadro che veglia sulla tap room del birrificio belga. Oltre alla birra Zwanze, il 28 settembre in Via degli Eroi a Quinto Vicentino i partecipanti potranno godere di altre due creazioni del birrificio Cantillon: “Mamouche”, lambic invecchiato due anni dai sentori di sambuco e “Fou’ Foune”, un blend di lambic invecchiato dai 18 ai 20 mesi con albicocche di Bergeron.

«Sono anni che collaboriamo con birrifici esteri, ma i rapporti con Cantillon ormai vanno oltre il lavoro – spiega Vanni Borin, titolare del marchio “The Drunken Duck” – ci riempie di soddisfazione leggere, edizione dopo edizione, il nostro nome tra i locali selezionati nel mondo. Partecipare allo Zwanze Day è sempre una grande soddisfazione oltre che una gran festa. Significa offrire il meglio del meglio ai nostri clienti, riconfermarsi un’eccellenza nel lavoro di ogni giorno e nella diffusione della cultura del buon bere».

