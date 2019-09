Fazio: «Aggredito per strada. Dicono a mio figlio che rubo soldi in Rai»

Condividi

Fabio Fazio, in occasione del suo ritorno in tv domenica 29 ha rilasciato un’intervista a Repubblica. Prima di tutto commenta il suo trasferimento da Rai1 a Rai2: «Sono molto felice, non lo considero punitivo. Avrei potuto oppormi, ma non ha senso restare in un ambiente che ti considera un problema e non una risorsa».

Poi racconta alcune vicende piuttosto negative che gli sono capitate negli ultimi mesi. «Non fa piacere che dicano ai tuoi figli cose tipo “tuo papà ruba i soldi alla Rai“», ha spiegato raccontando anche di essere stato aggredito per strada da un signore che ha definito «molto incattivito».