Controlli sulle strade: uno su 10 alla guida col cellulare

Una settimana di controlli tra il 16 e il 22 settembre, in tutta Europa, finalizzata a sensibilizzare sul corretto uso dei telefoni cellulari durante la guida. La campagna “Focus on the Road”, a Belluno, si tradotta in 27 posti di controllo specifici, nel corso dei quali sono stati sottoposti a controllo 140 veicoli contestando 12 infrazioni per uso di apparecchi radiotelefonici, ai sensi dell’art.173 c.2 del codice della strada.

Le sanzioni sono salatissime: chiunque viola le disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 160 a euro 646. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio.

Il progetto

Nel corso della settimana dal 16 al 22 settembre, il Network Europeo delle Polizie Stradali “TISPOL” ha programmato l’effettuazione della campagna europea congiunta denominata “Focus on the road” (Concentrarsi sulla strada), che ha avuto per obiettivo il corretto uso dei telefoni cellulari durante la guida .

Tale errato comportamento rappresenta motivo di grave distrazione alla guida e costituisce, di conseguenza, una delle più comuni cause del verificarsi di incidenti stradali, a volte anche con conseguenze luttuose.

TISPOL (il cui sito è consultabile alla pagina www.tispol.org ) è una rete di cooperazione tra le Polizie Stradali, nata nel 1996 sotto l’egida dell’Unione Europea, alla quale aderiscono i Paesi membri dell’Unione, fatta eccezione per la Grecia e la Slovacchia.

L’Italia è rappresentata dal Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno e, fino all’aprile di quest’anno, ha tenuto la presidenza Onoraria. Attualmente ricopre la Presidenza Onoraria.

L’Organizzazione sviluppa costantemente una cooperazione operativa tra le Polizie Stradali europee con l’obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali, in adesione al Piano d’Azione Europeo 2011 – 2020, attraverso forum, progetti e operazioni internazionali congiunte di contrasto delle violazioni e campagne “tematiche” in tutta Europa.

L’obiettivo è quello di elevare gli standard di sicurezza stradale, attraverso una capillare attività di prevenzione, informazione e controllo, i cui risultati vengono poi monitorati dal Gruppo Operativo TISPOL.

A partire dal 16 settembre e fino a domenica 22 il “Focus” è stato quello di contrastare efficacemente, su tutte le arterie stradali europee di grande viabilità, il mancato rispetto delle norme in materia di utilizzo di cellulari e cuffie auricolari da parte dei conducenti dei veicoli a motore, affinché si sviluppasse la coscienza e la consapevolezza che, nello stesso momento, tutte le Forze di Polizia Stradale dell’Unione Europea stessero operando con le medesime modalità, strumenti omogenei ed un obiettivo comune.