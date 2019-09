Condividi

Dopo l’incidente mortale di due giorni fa in un cantiere edile di Verona, un altro grave incidente sul lavoro questa mattina a Grezzana, in provincia di Verona. Un operaio di 47 anni è stato schiacciato da una lastra di marmo nell’azienda Granitex ed è rimasto gravemente ferito. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e Suem. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Borgo Trento. Le cause dell’incidente sono al vaglio dello Spisal.