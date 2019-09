Precipita da montacarichi e batte la testa: in fin di vita

Condividi

Dopo l’incidente di questa mattina nel Veronese, nuovo incidente sul lavoro nella tarda mattinata di oggi nella carrozzeria Negro a Montebello Vicentino dove un operaio 30enne è rimasto ferito gravemente. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava sopra ad un montacarichi quando improvvisamente è caduto a terra, da un’altezza di 3 metri, battendo la testa in modo violento. E’ stato subito soccorso dai colleghi fino all’arrivo dell’ambulanza del Suem che l’ha trasportato in ospedale in condizioni molto serie. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. Sul posto anche i tecnici dello Spisal.