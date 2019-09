Cuffie nelle orecchie, non sente il treno: giovanissimo investito

Condividi

Incidente ferroviario a Bevilacqua, in provincia di Verona, sulla linea ferroviaria Mantova – Monselice. Come riporta l’Arena, uno studente delle scuole superiori è stato colpito da un treno mentre stava camminando lungo i binari. Probabilmente, a causa della musica che stava ascoltando con le cuffie, non ha sentito il convoglio arrivare ed è stato colpito. Ferito gravemente, non sarebbe in pericolo di vita. Si trova ricoverato all’ospedale di Legnago. La circolazione dei treni è stata bloccata per qualche ora ed ora è ripresa in maniera regolare.