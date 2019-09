Sul lungolago col macchinone: arrestato latitante

Condividi

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Peschiera del Garda, dopo giorni di ricerche e accertamenti, hanno rintracciato e tratto in arresto M. C.., 34 anni, cittadino rumeno, disoccupato, pregiudicato, dando così attuazione all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Verona, a seguito di condanna per ricettazione, commessa a Lazise, Verona, nel 2014.

Non è stato facile rintracciare il catturando per i Carabinieri che, avendo avuto notizia che potesse trovarsi nel comune di Peschiera del Garda (VR), hanno avviato una serie di accertamenti e raccolto informazioni sul soggetto al fine di apprendere eventuali legami con persone residenti nel territorio e individuare i luoghi frequentati dallo stesso; fatto ciò, hanno quindi iniziato lunghe e accurate ricerche procedendo a mirati servizi di osservazione, controllo e pedinamento fino a quando, nel corso di un appostamento effettuato il 21 settembre scorso, lo hanno individuato mentre stava percorrendo il Lungolago Bonomi a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata.

In quel momento i carabinieri sono prontamente intervenuti e gli hanno imposto l’alt di polizia; a quel punto M. C., vistosi scoperto, ha provato a darsi alla fuga ma è stato immediatamente raggiunto e bloccato dagli operanti. Il malfattore è stato quindi accompagnato in caserma e, dopo aver effettuato alcuni accertamenti, è stato identificato inequivocabilmente quale il destinatario del provvedimento restrittivo pertanto si è proceduto a dichiararlo in stato di arresto in esecuzione della misura predetta.

L’uomo era probabilmente venuto a conoscenza del provvedimento pendente nei suoi confronti e si era trasferito in modo silente in zona per eludere eventuali ricerche da parte delle forze di polizia con il chiaro intento di sottrarsi alla cattura; tale azione non è stata però sufficiente a trarre in inganno i Carabinieri e a garantirgli l’impunità, in quanto i militari, con pazienza e tenacia, sono comunque riusciti a individuarlo. M. C., quindi, al termine di ulteriori accertamenti, è stato associatp presso la Casa Circondariale di Verona Montorio, dove dovrà espiare la penna di due anni di reclusione e pagare la multa di 2 mila euro.