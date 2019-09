Condividi

Linkedin email

Grazie anche al placet del ministro all’Istruzione, che ha chiesto alle scuole del Paese di considerare come “giustificate” le assenze per la manifestazione ambientalista Friday for Future, saranno decine di migliaia gli studenti veneti che, questa mattina, scenderanno in corteo, soprattutto nei capoluoghi. Inevitabili i disagi al traffico nelle strade di accesso ai centri storici. Aggiornamenti nel corso della mattinata.

(Ph FFF Facebook)