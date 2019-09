Meteo, le previsioni per il weekend

Condividi

Correnti dai quadranti occidentali in quota, con alternanza di circolazioni cicloniche e anticicloniche, inducono nel complesso una certa varietà nelle condizioni meteorologiche; sulla nostra regione in questi giorni le nubi si alterneranno a spazi di sereno, al più con qualche fase di modeste precipitazioni. Vediamo le previsioni dettagliate di Arpav.

Venerdì 27 settembre leggera variabilità, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi; nelle prime ore, non si escludono occasionali parziali riduzioni della visibilità in pianura e in qualche valle. Fino alle ore centrali precipitazioni assenti, poi probabilità da nulla o molto bassa (0-5%) a bassa (5-25%) di locali modesti fenomeni sulle zone montane dal pomeriggio e anche sulla pianura centro-settentrionale a fine giornata. Temperature in pianura, minime in leggera diminuzione e massime senza notevoli variazioni; nelle valli, le variazioni termiche rispetto a giovedì saranno distribuite in maniera irregolare; in quota, minime in leggero calo e massime in contenuto aumento.

Sabato 28 settembre nuvolosità irregolare, alternata a schiarite più presenti dal pomeriggio; nelle prime ore, alcune nubi basse e possibili foschie in pianura e nelle valli. Probabilità bassa (5-25%) di alcune modeste piogge. Temperature in aumento, moderato riguardo ai valori minimi, al più lieve riguardo a quelli massimi.

Domenica 29 settembre cielo poco o a tratti parzialmente nuvoloso, con spazi di sereno alternati a locali addensamenti; alcune nubi basse nelle prime ore, quando in pianura e nelle valli potrà presentarsi anche qualche foschia; a tratti non si esclude qualche locale modesta pioggia; rispetto a sabato le variazioni delle temperature saranno distribuite in maniera irregolare.

Lunedì 30 settembre cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con degli addensamenti alternati a degli spazi di sereno; nelle prime ore si noteranno alcune nubi basse sulle zone montane, mentre sarà possibile qualche parziale riduzione della visibilità in pianura e nelle valli; a tratti non si esclude qualche locale debole pioggia; sulle zone centro-meridionali, temperature stazionarie o in lieve calo; in quota, moderato calo termico; altrove, prevarranno lievi diminuzioni delle temperature minime e leggeri aumenti di quelle massime.