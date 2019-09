Vicenza e Pigafetta protagonisti su RaiTre

Condividi

La biblioteca Bertoliana di Vicenza avrà un ruolo da protagonista in una puntata dedicata ad Antonio Pigafetta e Ferdinando Magellano nel programma “Passato e presente” di Rai 3, condotto da Paolo Mieli. La puntata in elaborazione avrà la consulenza scientifica del professor Alessandro Barbero. Una troupe della Rai, con la regista Chiara Chianese, ha trascorso a Vicenza due giorni per visitare la biblioteca civica ed effettuare le riprese dei luoghi pigafettiani della città, a partire dal monumento in viale Roma alla casa della famiglia del grande navigatore nella contra’ omonima. A palazzo Cordellina la regista è stata accolta dalla presidente della Bertoliana, Chiara Visentin, che le ha illustrato i numerosi documenti pigafettiani conservati dall’archivio nonché altre mappe e volumi coevi. È stato mostrato anche l’albero genealogico della famiglia Pigafetta, nonché la copia anastatica della “Relazione del primo viaggio attorno al mondo” di Pigafetta curato da Mario Pozzi e un’edizione del 1800 del “Primo viaggio intorno al globo terraqueo” stampata a Milano.

Nella visita alla biblioteca, durata oltre quattro ore e coadiuvata da Mattea Gazzola, responsabile dei fondi antichi e degli archivi, le telecamere della Rai hanno ripreso altri pezzi pregevoli della Bertoliana: il planisfero manoscritto del cartografo veneziano Giovanni Leardo (1448), la pianta di Vicenza cosiddetta del Peronio del 1480, l’incunabolo della “Geografia” di Tolomeo, stampata a Roma nel 1490, il volume “Paesi nouamente retrouati” dedicato ai viaggi di Amerigo Vespucci e pubblicato proprio a Vicenza nel 1507, la “Cosmographia” di Pietro Appiano del 1540, il volume “Navigazioni e viaggio di Giovanni Battista Ramusio” risalente al 1554, lo splendido “Theatrum orbis terrarum” di Ortelio, pubblicato ad Anversa nel 1592 e infine il Portolano di Placido Caloiro. La troupe della Rai ha effettuato diverse riprese esterne della città come della Bertoliana, sia l’attuale sede sia quella storica di contrà del Monte dove aprì i battenti tre secoli fa. La puntata di “Passato e presente” dedicata a Pigafetta e Magellano sarà registrata tra qualche settimana e dovrebbe andare in onda il 24 novembre. (t.d.b.)

