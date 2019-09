Italia Viva subito in azione contro Carlo Cracco

Condividi

Linkedin email

“Si chiede di sapere se sia compatibile con il Contratto di Servizio la realizzazione di un programma cosiddetto ‘pubblicitario’, come lo ha definito Freccero, ovvero la cessione di un’intera porzione di palinsesto di Rai2, la seconda rete Rai e non una rete tematica, ad un inserzionista pubblicitario, quale è il caso di ‘Nella mia cucina’ con Carlo Cracco“.

E’ quanto chiede il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai Michele Anzaldi, in un’interrogazione al presidente e all’amministratore delegato Rai, presentata in Vigilanza e pubblicata sulla sua pagina facebook.

“Si chiede di sapere – prosegue l’interrogazione – se sia accettabile che la Rai rinunci a prendere autonomamente decisioni riguardanti la collocazione di un programma o la revisione del format in caso di flop, poiché sottoposta ad un contratto che vincola addirittura la messa in onda di una produzione esterna di carattere pubblicitario. Se

non esistano conflitti di interesse sulla messa in onda di ‘Nella mia cucina’ per la presenza nella compagine gestionale della società ‘Zerostudies’, che produce il programma, della figlia di Beppe Caschetto, agente di un rilevante numero di artisti contrattualizzati dalla Rai e in particolare da Rai2”.

(Ph Scavolini)