«Sigarette tradizionali addio, 40 milioni di fumatori passeranno all’elettronica»

In Italia sono presenti oltre 11 milioni di fumatori, pari al 22% della popolazione. Circa 189.000 in provincia di Vicenza. Sono i numeri forniti dalla multinazionale americana Philip Morris, che ha commissionato uno studio per raccogliere dati sui fumatori e sull’impatto delle sigarette elettroniche. La multinazionale ha di recente realizzato Iqos, un dispositivo elettronico che sfrutta la tecnologia per scaldare il tabacco contenuto in appositi stick fino a 350 gradi, mantenendo degli aspetti sensoriali e rituali che si avvicinano a quelli della sigaretta tradizionale, ma senza combustione e dunque fumo, evitando la cenere e con un odore meno persistente su mani, vestiti e capelli.

Secondo Philip Morris oltre 8 milioni di fumatori adulti nel mondo hanno smesso completamente di fumare e sono passati a Iqos. «L’impegno dell’azienda è quello di convertire, entro il 2025, il 30% dei propri consumatori che altrimenti continuerebbero a fumare a prodotti a rischio ridotto – spiega in una nota Marco Hannappel, amministratore delegato di Philip Morris Italia – Questo significa concentrare ogni sforzo perché 40 milioni di fumatori adulti lascino le sigarette per cambiare significativamente il proprio stile di vita. Un obiettivo ambizioso in cui crediamo fermamente e che finora abbiamo perseguito investendo oltre 6 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo». Ieri sera Iqos è stato presentato a Vicenza nella cornice di Palazzo Barbaran da Porto, con una serata dedicata ai fumatori adulti.