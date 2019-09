Condividi

Linkedin email

Torna anche quest’anno a Pieve di Soligo (Treviso) lo “spiedo gigante”. La tradizionale sagra, scherzosamente definita “vegan free” dagli organizzatori, inizierà sabato 28 settembre e durerà fino al 13 ottobre. In attesa di ammirare l’impressionante “gara degli spiedi” in Piazza Caduti nei Lager, la manifestazione prevede anche serate musicali e iniziative benefiche come “la pedalata per la vita”. (t.d.b.)

(Ph. Facebook – Spiedo Gigante)