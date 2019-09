Finte fisioterapiste a domicilio: anziani a rischio furti

Condividi

Nella mattinata di oggi un’anziana di 80 anni si è presentata alla stazione locale dei carabinieri di Alpago, in provincia di Belluno, per denunciare di essere stata derubata di 1000 euro in contanti e monili in argento da due sconosciute che si erano presentate a casa sua la sera precedente. Le donne si sono presentate come fisioterapiste a domicilio e l’hanno convinta a farle entrare in casa.

Non contente, le due si sono presentate anche a casa di un’altra signora di 86 anni che fortunatamente non è caduta nella loro trappola e le ha mandate via. Entrambe le anziane hanno dichiarato di averle viste allontanarsi a bordo di un’auto di colore grigio.