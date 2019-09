Tornano i tutor in autostrada: «Attivi entro 10 giorni»

Condividi

I tutor sulla rete autostradale di Autovie Venete saranno riattivati «entro 10 giorni». Lo rende noto Autovie Venete che già nella notte scorsa ha effettuato la misurazione certificata delle distanze tra un portale e l’altro. Le postazioni di controllo della velocità media erano state disattivate dopo la sentenza della Corte di Appello di Roma del 10 aprile 2018 secondo la quale violavano le norme relative alla proprietà intellettuale della società Craft.

DOVE SONO

Nella tratta A4 le troviamo a San Stino di Livenza – San Donà di Piave in direzione Venezia; Cessalto – San Stino di Livenza; San Stino di Livenza – Portogruaro e Villesse – Redipuglia in direzione Trieste. In A28 sono ad Azzano Decimo – Villotta e nella A23 a Udine Sud – Nodo A4/A23.