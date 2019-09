Furgone prende fuoco: fiamme divorano barchessa

Condividi

Poco dopo le 7, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Vignola nel comune di Urbana (Padova) per l’incendio di un furgone all’interno di una “barchessa”. I pompieri, accorsi da Este con due automezzi, hanno spento il rogo, che intanto aveva intaccato anche le travature di legno della struttura. E’ stato necessario verificare tutte le travature di legno e tagliarne alcune per mettere in sicurezza e scongiurare eventuale focolai residui. Le cause dell’incendio di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate intorno alle 13.