Dal 27 al 29 settembre Venezia sarà capitale del cibo e del gusto con “Saór – Saperi e sapori veneziani in festa”, il primo festival cittadino dedicato al patrimonio gastronomico locale, evento che coinvolgerà l’intero territorio comunale con 50 appuntamenti diffusi tra la città antica e la terraferma, con conferenze a tema, spettacoli, visite guidate, laboratori per bambini. L’iniziativa, con la collaborazione di produttori, ristoratori, commercianti, associazioni, è realizzata nell’ambito del progetto europeo “Slowfood-CE”, finanziato dal programma comunitario INTERREG Central Europe con l’obiettivo di sviluppare strumenti e strategie per la valorizzazione del patrimonio culturale gastronomico locale quale motore di sviluppo sostenibile del territorio.

Ricco calendario di appuntamenti

Durante la tre giorni, 27, 28 e 29 settembre, non mancheranno eventi diffusi con nutrizionisti e scrittori enogastronomici. Fra i temi affrontati anche la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale d’impresa. Da ricordare “Il pane in piazza” dalle 16 alle 18 sabato e domenica con i maestri della panificazione di tutta Italia che produrranno pane e focacce. Ricavato in beneficenza alla parrocchia di San Lorenzo. Al chiostro dell’M9, convegno “Il Pane nelle religioni”. Spazio alla musica con piatti e vinili, cooking dj set e, per finire, festa di chiusura alla Baia di Forte Marghera con “Donpasta” e un evento di musica dal vivo e racconti di cucina veneziana.

Itinerari sul territorio

In occasione della prima edizione del festival, l’Amministrazione comunale propone inoltre quattro suggestivi itinerari alla scoperta della storia, delle tradizioni e della cultura del cibo, in sintonia con “Un, due, tre…Arte! – Cultura e intrattenimento”, titolo ideato per le Giornate europee del Patrimonio. Per conoscere o riscoprire – tra la città antica e la terraferma – la gastronomia locale e i luoghi dove i prodotti della terra e della laguna venivano lavorati, confezionati e venduti. Le passeggiate, organizzate dal Comune di Venezia in collaborazione con la Cooperativa Guide Turistiche Autorizzate di Venezia, si svolgeranno a Venezia e Mestre il 27 e 28 settembre. Le iscrizioni saranno possibili fino al 25 settembre compilando il form presente nel sito del Comune.

Musei con visite guidate

Anche la Fondazione Musei Civici di Venezia, con i servizi educativi Muve Education, aderisce alla prima edizione del festival “Saór – Saperi e sapori veneziani in festa” riservando eccezionalmente ai partecipanti alla manifestazione tre visite guidate gratuite alla mostra ‘Pesca in laguna: la collezione storica Ninni-Marella’ al Centro Culturale Candiani, venerdì 27 settembre, alle 15 e alle 17, e sabato 28 settembre alle ore 17.

(ph Venezia Unica facebook)