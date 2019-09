Sorpresa! Ordinano vestiti online, arriva pacco con 25 mila pasticche di ecstasy

Condividi

Linkedin email

Sorpresa per una coppia anziana di Linz in Austria che stava attendendo dei vestiti provenienti dall’Olanda. Una volta aperto il pacco, infatti, i due si sono trovati davanti delle buste contenenti ben 24 mila e 800 pasticche di ecstasy. Visto il colore rosa, marito e moglie inizialmente le hanno scambiate per pietre decorative e hanno deciso di riconsegnare il pacco all’ufficio postale più vicino. A quel punto però l’addetto, insospettito da quel strano contenuto, l’ha mandato ad analizzare scoprendo che si trattava proprio di droga.

Da dove arrivassero e come siano capitate tra le mani dei due coniugi rimane ancora un mistero. Si è scoperto successivamente che l’ecstasy era diretta in Scozia. «La coppia ha ricevuto due pacchi, uno che conteneva effettivamente gli abiti da loro ordinati online in un negozio dei Paesi Bassi e l’altro invece che aveva 24,800 pasticche di ecstasy, per un valore complessivo di oltre 500 mila euro – ha spiegato la polizia austriaca al tabloid Sun -. Questa è un’investigazione in corso e le indagini stanno procedendo».