La ricetta delle castagne al forno

Le castagne arrosto sono una delle delizie tipiche dell’autunno. Da comprare alla bancarelle in stile street food oppure da preparare in casa.

Ecco alcuni consigli per chi volesse scegliere l’opzione fai da te, magari invitando qualche amico. E ovviamente accompagnandole con un buon bicchiere di vino rosso.

Per preparare le castagne al forno, si inizia praticando un taglio sul guscio delle castagne:un intaglio orizzontale di circa 3 centimetri, poi si versano in un’ampia ciotola, con l’acqua. Vanno tenute in ammollo per almeno 2 ore.

Dopo aver scolato e asciugato le castagne, cuocerle distribuendole uniformemente in forno, con carta, dopo averlo scaldato in modalità statica a 180° per circa 25-30 minuti. Una volta pronte, sfornatele e ponetele in un cestino o in una ciotola per coprirle con un panno asciutto per farle riposare almeno 15 minuti prima di gustarle: in questo modo sarà più facile togliere la buccia. Si consiglia di consumare le castagne al forno ancora calde. Da crude le castagne si possono conservare in un cestino di vimini senza sovrapporle, anche per due settimane. Si possono congelare e cuocere senza scongelarle; da cotte si possono sbucciare prima di essere congelate. Per consumarle in questo caso devono essere scongelate lentamente e mangiate fredde o scaldate in forno. Il tempo di cottura delle castagne al forno può variare a seconda della loro grandezza; di tanto vanno mosse per avere una cottura omogenea.

(Fonte: GialloZafferano)