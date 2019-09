E-bike gratuito “alle Melette”

Condividi

Weekend con “e-bike test” gratuito alle “Melette” di Gallio: per ogni neo e-biker una borraccia di alluminio leMelette in omaggio. Per il weekend di fine settembre (sabato 28 e domenica 29 settembre 2019 dalle ore 10 alle 17) alla baita sport&gourmet sull’Altopiano di Asiago Melette dove sarà possibile partecipare gratuitamente al test dei nuovi modelli delle e-bike Fantic. Sicuramente un’occasione in più per vivere l’Altopiano di Asiago e la nostra montagna con una stagione oramai agli sgoccioli. Per tutti (anche ai non pedalanti) ci sarà la degustazione della golosissima Nocciolata di Rigoni di Asiago. Il tutto al centro di noleggio in località Melette sulla strada che da Gallio porta a Campomulo.

Inoltre si potrà assaggiare la bio-merenda per l’e-biker in promozione (prezzi popolari): un bel e buon burger di legumi (rigorosamente bio) con un bicchiere di birra artigianale tedesca. (t.d.b.)