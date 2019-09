Condividi

La Pro Loco di Erbè (Verona) in occasione della Festa della Beata Vergine Madonna del Rosario organizza per i prossimi due weekend la “sagra dell’anara” che ha come specialità culinaria le lasagne all’anatra.

La festa si svolge al coperto. Sarà presente un luna park e una pista da ballo. (t.d.b.)

(Ph. Facebook – Osteria ai Cacciatori)