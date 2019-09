Il fascino dell’autunno in Cansiglio

Condividi

Tra le mete consigliate per le escursioni autunnali in Veneto c’è la Piana del Cansiglio tra Belluno, Treviso e Pordenone. In questo periodo le foglie dei faggi della foresta si colorano di una varietà notevole di sfumature, dal verde al giallo, dal rosso al marrone, passando per l’arancio.

Il percorso consigliato per ammirarli al meglio è l’altopiano di Col dei S’Cios, seguendo antichi percorsi e aggirando diverse doline. Da lì si può ammirare la pianura sottostante prima di attraversare di nuovo il bosco di faggi per raggiungere il Bivacco Maset e le malghe Busabella, Sponda Alta e Cercenedo. (t.d.b.)

(Ph. Umberto Salvagnin Wikipedia)