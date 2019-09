Condividi

Brutta esperienza ieri sera alla gelateria Dolcelisa di strada Ca’ Balbi a Vicenza per la titolare Francesca Lotto, che ha subito un tentativo di furto. Un uomo dal volto nascosto con una calza e armato di pistola è entrato in negozio per rapinarla.

La Lotto, già vicesindaco di Quinto Vicentino, ha reagito e, pensando che l’arma fosse finta, ha chiuso la cassa schiacciando la mano del rapinatore, che si è dato alla fuga.

