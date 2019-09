Feltri: «Greta come Stalin e Hitler, le masse seguono i matti»

Condividi

Vittorio Feltri non si esime dal commentare il terzo sciopero globale per il clima. Sceglie Twitter per farlo scrivendo: «La vocazione delle masse è da sempre quella di dare retta ai pazzi, meglio se criminali come Stalin e Hitler. Quindi non stupiamoci se oggi ha molto seguito una ragazzina goffa che ha finito a malapena la terza media».

La vocazione delle masse è da sempre quella di dare retta ai pazzi, meglio se criminali come Stalin e Hitler. Quindi non stupiamoci se oggi ha molto seguito una ragazzina goffa che ha finito a malapena la terza media. — Vittorio Feltri (@vfeltri) September 27, 2019

(ph: imagoeconomica)