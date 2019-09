Fa la spesa al supermercato senza pagare, denunciato

Condividi

E’ stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Vicenza dai carabinieri di Lonigo, Vicenza, un rumeno, G.M.S, 26 anni, di Altavilla Vicentina. L’uomo ieri sera, giovedì, al supermercato IperLonigo di Lonigo di via Preon aveva fatto la spesa e superato le casse senza pagare. Notato e fermato da alcuni dipendenti, è stato trovato in possesso di generi alimentari per un valore di 81 euro. A quel punto è intervenuta la pattuglia dei carabinieri della stazione di Noventa Vicentina, che restituita la refurtiva, ha deferito l’autore del tentato furto.