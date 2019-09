Sciopero del clima, migliaia di giovani in piazza: «Blocchiamo tutto»

Condividi

È iniziato questa mattina alle 9 il terzo “sciopero per il clima”, cioè la grande marcia dei giovani del “Fridays for Future”. A Vicenza il corteo è partito dalla stazione dei trenie, come spiegano gli organizzatori, «s i dirigerà verso Piazza Matteotti. Da lì due dei tre blocchi (verde e rosso) si divideranno per raggiungere zone particolarmente coinvolte dalla tematica ambientale. Il gruppo blu organizzerà un allegro happening in Piazza Matteotti. Il blocco verde, una volta diviso, si dirigerà in Corso San Felice. Il blocco rosso, invece, bloccherà una delle arterie produttive della città: Via Aldo Moro».

A Padova il corteo è partito alle 9:30 dalla stazione. A Venezia sul Ponte degli Scalzi è stato inscenato un flash mob per rappresentare il “mare di plastica” prodotto negli ultimi 70 anni. Corteo iniziato anche a Treviso dove gli organizzatori sostengono di essere in 5 mila e dove sono apparsi cartelli che fanno riferimento alla Pedemontana.

Grazie anche al placet del ministro all’Istruzione, che ha chiesto alle scuole del Paese di considerare come “giustificate” le assenze per la manifestazione ambientalista Friday for Future, saranno decine di migliaia gli studenti veneti che, questa mattina, scenderanno in corteo, soprattutto nei capoluoghi. Inevitabili i disagi al traffico nelle strade di accesso ai centri storici. Aggiornamenti nel corso della mattinata.

