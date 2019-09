Che tempo fa

Condividi

La presenza di prevalenti correnti occidentali in quota, con alternanza di circolazione lievemente ciclonica o anticiclonica, inducono una moderata variabilità nelle condizioni meteorologiche; sulla nostra regione in questi giorni periodi nuvolosi si alterneranno a maggiori schiarite, con qualche occasionale debole precipitazioni. Vediamo le previsioni meteo per i prossimi giorni dell’Arpav.

Sabato 28 settembre nuvolosità irregolare, alternata a schiarite più presenti dal pomeriggio; nelle prime ore possibili nubi basse a ridosso dei rilievi e qualche eventuale foschia in pianura e nelle valli. Non si esclude qualche debole pioviggine sui rilievi e pianura settentrionale, e generalmente assenti sulle zone meridionali della pianura. Temperature in contenuto aumento nei valori minimi, stabili o in locale lieve aumento le massime.

Domenica 29 settembre cielo poco o parzialmente nuvoloso, con schiarite dalle ore centrali e sulla pianura; probabili nubi basse nelle prime ore specie a ridosso dei rilievi, mentre in pianura e nelle valli potrà essere presente qualche foschia. Probabilità bassa (5-25%) di modeste brevi piogge, un po’ più probabili sui rilievi e pedemontana. Temperature valori senza sensibili variazioni.

Lunedì 30 settembre cielo poco o parzialmente nuvoloso, con nubi alte al mattino e spazi di sereno al pomeriggio. Precipitazioni generalmente assenti. Temperature minime stabili o con variazioni locali, massime in contenuto aumento.

Martedì 1 ottobre tempo variabile con parziale nuvolosità specie sui rilievi e dalle ore pomeridiane; probabili precipitazioni da locali al mattino a sparse nel pomeriggio, di modesta entità. Temperature minime con variazioni locali, massime in contenuto calo.