Esce dall’auto coperto di sangue e si accascia a terra

Gravissimo incidente intorno alle 13 nella rotatoria che collega viale Mazzini e viale d’Alviano a Vicenza. Un senegalese 23enne, per cause ancora da accertare, stava percorrendo la strada quando ha accostato la sua auto ed è sceso in un lago di sangue. Il ragazzo si è accasciato a terra ed è stato tempestivamente soccorso dal Suem. E’ in gravi condizioni.