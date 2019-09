5 consigli per tornare in forma dopo l’estate

Condividi

Linkedin email

Le vacanze estive sono ormai un lontano ricordo, settembre sta giungendo al termine e ci stiamo inoltrando nell’autunno. Sapete cosa vuol dire? Che è il momento di rientrare nei ranghi e ricominciare con l’attività fisica! Ma non spaventatevi: per evitare qualsiasi “trauma da rientro” l’importante è ripartire con il piede giusto e gradualmente. E se siete ancora in dubbio su che attività scegliere, perchè non iniziare con la piscina? Con un po’ di fantasia vi sembrerà di continuare a vivere la vacanza. Scherzi a parte, alla Piscina Patronato Leone XIII, la piscina nel cuore di Vicenza, sono ricominciati i corsi: si spazia dal nuoto libero al fitness in acqua, ad ogni orario e per ogni fascia d’età.

5 CONSIGLI PER EVITARE DI MOLLARE DOPO 15 GIORNI

1. Porsi degli obbiettivi: quando si comincia con un’attività sportiva come il nuoto, è davvero utile avere in mente dove si vuole arrivare. C’è chi nuota per dimagrire, chi per tonificare e chi semplicemente per affinare le tecniche e scaricare la tensione. Qual è il tuo obbiettivo e qual è il modo migliore per raggiungerlo? Scoprilo e raggiungilo!

2. Non strafare: parti con calma e senza stressare il tuo corpo. Ascoltalo, lui ti parla. Fatti sempre consigliare da istruttori qualificati come quelli che puoi trovare da Piscina Patronato.

3. Costanza: togli dal tuo vocabolario la frase “Magari ci andrò domani”. Bando alla pigrizia e fatti un calendario ben preciso che dovrai assolutamente seguire. E ricorda, come anticipato nel punto precedente, che non occorre assolutamente strafare.

4. Cerca di variare: fare sempre gli stessi esercizi può risultare noioso. In questo caso ti può venire in aiuto la varietà di corsi che trovi da Piscina Patronato: acquagym, bike, gymbike, circuit training e acquagag oppure del semplice ma pur sempre efficace nuoto libero. Ce n’è per tutti i gusti!

5. Il “tutto e subito” non esiste: evita di partire con l’idea di vedere già i primi risultati dopo appena due sessioni di nuoto. Ci vuole pazienza e dedizione e vedrai che i risultati arriveranno. E che soddisfazioni!

Allora siete pronti per riprendere l’attività fisica? Piscina Patronato Leone XIII, la piscina nel cuore di Vicenza, vi aspetta!

(ph: shutterstock)