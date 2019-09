Trattore si rovescia: strada invasa dal mais

Condividi

Dalle ore 13.30 circa, i vigili del fuoco sono impegnati lungo la SP 246 a Dueville, la strada marosticana che collega Vicenza a Bassano del Grappa, per il rovesciamento di un rimorchio agricolo carico di mais, che ha invaso la carreggiata bloccando la circolazione in entrambi i sensi: ferito l’autista. La squadra intervenuta sul posto ha messo in sicurezza i veicoli e fatto intervenire sul posto il Suem 118 per prestare soccorso al conducente del trattore. Sono ora in corso le operazioni di recupero del rimorchio e del carico per poter riaprire la strada. Sul posto i carabinieri per la deviazione del traffico. Le operazioni dei vigili del fuoco sono tuttora in corso.