Sport e montagna, arriva la Marathon dell’Altopiano

Domenica 29 settembre si terrà la “Marathon dell’Altopiano”, un grande appuntamento per gli appassionati di sport e montagna, a Gallio (Vicenza). A partire da stasera sono in programma inoltre diversi eventi collaterali.

Programma

Venerdì 27 settembre

18:00 | Esibizione Parkour

Per la prima volta l’arte dello spostamento trasformerà le strade di Gallio in un parco giochi dove le leggi della fisica verranno messe alla prova. Tra i migliori atleti d’Italia nel Parkour, il team Uncensored Runners si esibirà cercando di regalare al pubblico un po’ della magia di questa nuova disciplina, al di là delle solite banalizzazioni mediatiche. Tra arrampicate, salti, volteggi e acrobazie, questi ragazzi ci mostreranno come il movimento possa diventare riflessione, emozione e poesia.

Sabato 28 settembre

10:30 | Gara di Skiroll in salita a tecnica libera

Partenza ore 10:30 da Località Valle dei Ronchi ed Arrivo in Via IV Novembre a Gallio, lunghezza percorso 2,5 km.

La gara è aperta a tutti, i partecipanti verranno divisi nelle seguenti categorie:

Ragazzi Maschi – Femmine

Allievi Maschi – Femmine

Da Aspiranti in poi categoria unica maschi e femmine

L’iscrizione ha un costo di 5€.

Per iscriversi bisogna esser in possesso del certificato medico per la pratica dell’attività sportiva.

Le iscrizioni si effettuano presso l’Ufficio Turistico

Ore 14:00 | Try Trial – Invito alla prova Minitrial Elettriche

Una prova organizzata da ASD Trial Altopiano Sette Comuni e riservata aibambini e alle bambine dai 6 ai 16 anni che vogliono scoprire la pratica del Mini Trial utilizzando le moto da Trial Elettriche in un percorso chiuso che sarà predisposto al parco Giochi di Gallio sito in via Valbella. I bambini indosseranno casco e paraschiena e saranno seguiti da istruttori qualificati che forniranno loro le nozioni di base per imparare a guidare una moto da Trial monomarcia. È necessaria la presenza di un genitore per la gestione della delega. In caso di maltempo l’evento sarà annullato. Per info: 335-1082290

Ore 15:00 | Caccia alle lanterne

Rivolto ai bambini dai 9 ai 14 anni

Luogo: Parco della Fratellanza – Gallio

Ore 18:00 | MTB Orienteering

Presentazione attività di mtb orienteering sull’Altopiano dei 7 Comuni. Rivolto a tutti residenti ed appasionati mtb

Luogo: Sala Consiliare del comune di Gallio

Ore 18:00 | Il Bike Trial con il Campione del mondo Alberto Limatore

Per ben 14 volte campione italiano assoluto, vincitore della coppa del Mondo, vicecampione del mondo e vincitore della coppa dei Campioni, e anche il miglior pilota italiano assoluto di biketrial. Uno spettacolo emozionante, con un personaggio di grande

valore, per passare insieme la notte prima della Marathon dell’Altopiano!

Ore 19:00 | Aperitivo con Musica e Latterie vicentine

Ore 20:45 | Natural Life

Serata di immagini e filmati dell’Altopiano a cura di Lunardi Diego, Matteo Munari e Federico Toldo. Alla scoperta della natura Altopianese nella sua forma più intima e nascosta grazie alle foto, video e racconti dei fotografi di Natural Life. Un viaggio tra i

colori autunnali, i paesaggi invernali e la grande varietà di fauna presente in un territorio tanto piccolo quanto ricco di storia e natura. Luogo: Sala Consiliare del comune di Gallio

Domenica 29 settembre

MARATHON DELL’ALTOPIANO

Partenza Marathon ore 8.30 – Partenza Classic ore 8.45

Ore 9:30 | Nordic Walking Escursionistico

I partecipanti potranno avvicinarsi alla camminata escursionistica usufruendo dei bastoni da nordic Walking. Il programma prevede il giro Ronchi-Valle dei Mulini con visita al mulino. La durata sarà di circa due ore e mezza. Le caratteristiche sono:

Partenza ore 9.30 dal centro di Gallio

Dislivello 200 m D- e 200mD+

Durata 2-2.5h

Guide: Alex Pilo e Anna Sella Istruttori di Nordic Walking e Guide Ambientali

Età: dai 7 anni in su (i minorenni accompagnati da un adulto)

Costo: 7 euro (di cui 2 euro in donazione come la gara) + eventuale costo noleggio bastoncini

La Marathon è sold out.

Ore 10:30 Taglio di una forma gigante di formaggio a cura di “Latterie vicentine”.

