Ricette venete: i “sugoli” d’uva

La cucina veneta propone diverse ricette per scaldarsi in autunno. Tra queste ci sono i “sugoli”, una sorta di budino. Si tratta di un dolce che ha radici nella vita contadina durante il periodo della vendemmia. Gli ingredienti principali sono tre: zucchero farina e succo d’uva.

Ingredienti

1kg uva nera

120g di acqua

100 zucchero

70g di farina

vanillina o1 bacchetto di vaniglia

Preparazione

Si inizia dalla sgranatura dell’uva, da lavare poi bene sotto l’acqua corrente. Gli acini d’uva si mettono quindi in una pentola capiente, da coprire con un coperchio e da cuocere, a fuoco lento, per 2-3 minuti. Si aggiunge l’acqua e si lascia appassire l’uva, mescolandola di tanto in tanto, per 15 minuti circa, fino a che diventa morbida e inizia a rilasciare il succo. Passare l’uva cotta con un passaverdura e tenere il succo da parte. A questo punto, mescolare in una ciotola lo zucchero e la farina e unire i semi del baccello di vaniglia (o la vanillina). Aggiungere alle polveri il succo d’uva ottenuto prima in più riprese, mescolando energicamente con una frusta per evitare che si formino grumi nel composto dei sugoli.

Filtrare poi il composto piuttosto liquido ottenuto, per eliminare eventuali grumi e trasferlo in una pentola. Far cuocere, a fuoco basso, e, mescolare di tanto in tanto portando a bollore. Una volta che il composto si è addensato e ha raggiunto un bel colore viola dividere il contenuto nelle diverse formine di ceramica (o alluminio). Coprire i sugoli con la pellicola trasparente e lasciarli rassodare in frigorifero per almeno un’ora.

(Fonte: Vagabondainside)

(Ph. Facebook – ristorante La Consolata)