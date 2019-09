PTinder: arriva l’app d’incontri per persone di sinistra

Condividi

Il credo politico sembra essere una cosa importante per l’equilibrio di una coppia. Tanto che l’avvocato brasiliano Monica Goretti Nagime e la scrittrice Elika Takimoto, hanno deciso di creare PTinder, l’app di incontri per persone di sinistra. Funzionerà in maniera simile al Tinder originale tra swipe, rifiuti e match solamente che le persone che si iscrivono dovranno avere il requisito fondamentale di avere quell’orientamento politico

«Potranno usufruirne politici, parlamentari, militanti di tutta la sinistra – hanno dichiarato le creatrici al quotidiano brasiliano Estado de Minas -. Qui cerchiamo la “metà della nostra stella”. Promuoveremo incontri, feste e spettacoli».