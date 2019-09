Condividi

Brutto incidente questa mattina in centro a Verona, dove un’auto e un furgone si sono scontrati e quest’ultimo si è ribaltato in mezzo all’incrocio tra via Prato Santo e via Bixio. A causa dell’incidente ci sarebbero alcuni feriti.

Notizia in corso di aggiornamento

(Ph. Google Maps)