Gravi disagi questa mattina, sabato, nel tratto vicentino dell’A4. In tarda mattinata si sono registrati incolonnamenti tra i caselli di Montecchio Maggiore e Montebello, in direzione Milano, a causa di cantieri fissi e mobili, installati per lavori di ripristino del manto stradale e altri interventi.

Alle 11 e 30 erano segnalate code per 10 chilometri, poi scesi a 8 attorno alle 12. Gli incolonnamenti hanno avuto gravi ripercussioni anche sulle strade ordinarie.