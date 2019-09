“Fridays for Future”, Greta condivide video studentessa veneziana

Condividi

Moltissimi giovani (e anche meno giovani) sono scesi in piazza ieri in diverse città italiane per la marcia per il clima del “Fridays for Future“. A Venezia erano in 15 mila, secondo gli organizzatori, 6 mila secondo la questura. Al successo della manifestazione ha contribuito forse anche il retweet, di Greta Thunberg, la giovanissima attivista che ispira questa”new wave” ambientalista, di un video di una studentessa veneziana, Zoe Argenton. La condivisione da parte della Thunberg del video della Argenton ha avuto migliaia di like.