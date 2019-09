Condividi

Sabato pomeriggio i sanitari del Suem 118 sono intervenuti in A4 per un incidente avvenuto tra i caselli di Montebello Vicentino e Soave, in direzione Milano.

Secondo le prime informazioni sarebbero rimasti coinvolti un mezzo pesante e alcune auto: i feriti sarebbero 8, nessuno in pericolo di vita. Chiuso il casello in entrata di Montebello Vicentino. Sul posto anche la polstrada