Strage al ritorno dalla disco: morti tre 20enni

Ennesima tragedia sulle strade: questa notte, sabato, alle 2 e 30 hanno perso la vita tre giovani: Manuel Signorini, di Salara, in provincia di Rovigo, 23 anni, Giulio Nali, 28 anni, di Occhiobello, in provincia di Rovigo e Miriam Berselli, 21 anni, Ferrara.

Secondo quanto si apprende la loro auto è sbandata al ritorno dalla discoteca ed è finita contro un albero, nel comune di Vigarano Mainarda nel Ferrarese. Il giovane che era alla guida del mezzo, è rimasto ferito ed è stato ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita.

Il pubblico ministero di turno, dopo i rilievi delle forze di polizia per ricostruire la dinamica dell’incidente, ha disposto il trasporto delle salme all’istituto di Medicina legale e ordinato l’autopsia. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Vigarano Mainarda e di Cento, i vigili del fuoco da Ferrara e Bondeno e diverse ambulanze del 118.