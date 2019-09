Mater Olbia, Acciaro: “Grandi professionisti all’Open day'”

Condividi

Linkedin email

Olbia, 28 set. (AdnKronos) – Commentando la grande affluenza all’Open Day del Mater Olbia, il direttore sanitario Marcello Acciaro ha posto l’accento anche sulla partecipazione di medici di altissimo profilo, grazie al legame con la Fondazione Policlinico Gemelli.

“Abbiamo registrato anche la grande disponibilità di colleghi blasonati del Gemelli – ha detto Acciaro -, specialisti di calibro internazionale, che si sono messi a disposizione dei pazienti del Mater Olbia in questo giorno speciale. Professionisti quali il professor Alessandro Olivi neurochirurgo, il professor Rocco Bellantone, professore di chirurgia endocrinologica e preside della facoltà di medicina e chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, la professoressa Antonia Testa, riconosciuta leader nell’ecografia ginecologica e che sta facendo ambulatorio gratuitamente e senza sosta sin dal primo mattino. Analogamente il professor Giulio Maccauro, primario di ortopedia del Gemelli, il professor Guido Costamagna, direttore dell’endoscopia digestiva del Gemelli e il chirurgo di lunga esperienza professor Giovanni Battista Doglietto. Ma sono davvero tanti i colleghi che hanno accettato di collaborare a questa esperienza e il mio ringraziamento va a tutti loro. Una presenza molto qualificata che sottolinea quanto sia importante Mater Olbia per una istituzione nazionale della sanità come è il Policlinico Gemelli”.

“Saper fare squadra significa mettere in campo tutte le forze disponibili -ha concluso Acciaro – e la squadra del Mater, in cui campeggiano molti professionisti che hanno avuto modo di costruire esperienza al Gemelli è oggi un team di sicuro valore e affidabilità”.