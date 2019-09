Mater Olbia, Bellantone: “L”open day’ potrebbe trasformarsi in ‘settimana aperta'”

Condividi

Olbia, 28 set. (AdnKronos) – “Volevamo dare un abbraccio a questo splendido territorio e siamo stati travolti da un abbraccio festoso di ritorno. È bellissimo quanto sta accadendo e il sorriso delle persone che stanno scoprendo il Mater Olbia”. Lo ha detto il professor Rocco Bellantone, direttore scientifico del Mater Olbia, direttore del governo clinico del Policlinico Gemelli e preside della facoltà di medicina e chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, in occasione dell’open day nella nuova struttura sanitaria di Padrogianus.

“Probabilmente la giornata di ospedale aperto si trasformerà in una settimana aperta – ha aggiunto – tutte le persone che non riusciremo a visitare oggi, potranno tornare tranquillamente nei prossimi giorni, sempre gratuitamente. Il successo di oggi è la conferma di quanto abbiamo visto nelle settimane precedenti: le persone stanno imparando a fidarsi del Mater Olbia, apprezzando sempre più i professionisti che lo animano, che per oltre l’80% sono di origine sarda. Si sta creando anche un rapporto paziente-struttura improntato all’empatia e alla compassione che sono l’impronta del Gemelli e della Cattolica, con le persone che sono molto soddisfatte della risposta tecnica che ottengono ma anche e soprattutto per il trattamento umano che ricevono”.