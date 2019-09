Che tempo fa

Condividi

domenica 29. Cielo poco o parzialmente nuvoloso, con schiarite dalle ore centrali; probabili nubi basse nelle prime ore specie a ridosso dei rilievi, mentre in pianura e nelle valli potrà essere presente qualche foschia.

Precipitazioni. Probabilità bassa (5-25%) di modeste brevi piogge, un po’ più probabili sui rilievi e pedemontana; generalmente assenti sulla pianura dal pomeriggio.

Temperature. Valori senza sensibili variazioni.

Venti. In quota moderati, fino a tesi in serata, occidentali; in pianura deboli variabili, con rinforzi meridionali specie sulle zone orientali e meridionali dal pomeriggio.

Mare. In prevalenza poco mosso.

