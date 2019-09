Trippe alla veneta, la ricetta

Condividi

L’autunno è la stagione del raccoglimento familiare attorno al fuoco e il momento in cui si raccolgono i frutti delle fatiche dei campi e degli allevamenti che hanno prodotto verdure e alimenti. Per questo dalla tradizione contadina veneta arrivano moltissimi piatti tipici che sono diventati poi famosi in tutto il mondo. Uno di questi sono le trippe alla veneta.

Ingredienti per 4 persone

Un chilo di trippe lavate e tagliate

Mezzo bicchiere di polpa di pomodoro

Mezzo bicchiere di acqua

Una carota

Una cipolla

Una costa di sedano con le foglie

Un pezzetto di cannella

Tre quarti di chiodi di garofano

Mezzo bicchiere di Olio extravergine di oliva

Sale e pepe

Preparazione

In una pentola a pressione versare l’olio ed aggiungere le trippe, il trito di verdure, la polpa di pomodoro, le spezie, l’acqua, sale e pepe quanto basta. Mescolare bene il tutto, chiudere la pentola e metterla sul fuoco massimo. Quando fischia metterla nel fuoco più basso e cucinare per mezz’ora ora. Farlo poi asciugare in una pentola larga di alluminio aggiustando ancora con sale e pepe.

Da accompagnare con vino rosso.

(Fonte: Osteria alla Madonnetta)

(Ph. Facebook – Link per tutti i veneti)