Zamperla, il re dei lunapark: «Al governo ci manderei le massaie»

«Vedo molte nuvole sul mondo». Ti accoglie così Alberto Zamperla, il re internazionale delle giostre, acquartierato nella sua base ad Altavilla Vicentina. Erede dell’impero fondato dal padre Antonio (che oggi macina 90 milioni di fatturato, il doppio rispetto a cinque anni fa, con il 98% del giro d’affari all’estero e uffici disseminati in tutto il mondo), non è omologabile alla consueta figura dell’imprenditore che esterna soltanto su economia, business e modelli di produzione. La politica, intesa in senso largo, come visione da cittadino, lo appassiona tanto quanto – fatto salvo, naturalmente, il primato della ragion aziendale, e non ci si potrebbe aspettare altrimenti. Parlata fluviale con robusti inserti di sano dialetto, il suo pane sono senz’altro i profitti, ma anche la sopressa ha la sua importanza: nel dicembre 2013 ne riforniva in formato panini il presidio dei cosiddetti “forconi” radunato lì vicino, in quella breve ma intensa stagione di protesta dal basso che immobilizzò i caselli delle autostrade al grido di libertà da Stato, gabelle e oppressioni di vario tipo. Uscito da Confindustria, in cui era membro del consiglio nazionale di Federmeccanica, dopo una lettera sul caso BpVi che fece scalpore, ha l’animo del ribelle, con un occhio ai conti e l’altro a convinzioni di destra liberale classica.

Che nuvole scorge su di noi?

La politica di Trump: un disastro!

Parla del protezionismo del presidente Usa?

Certo! E della Cina. Nessuno ne parla più. Siamo così venduti?

Il regime a partito unico che però garantisce grandi opportunità alle nostre industrie, compresa la sua.

Sì ma la stiamo lasciando riavvicinare alla Russia, che è ancora una potenza militare ragguardevole.

Ma anche con la Russia facciamo affari. Oddio, ne faremmo di più se non avessimo aderito alle sanzioni decise dagli Usa.

Coi russi siamo molto simili, noi italiani. Io mi trovo benissimo con loro a livello umano. Con loro è molto più importante il rapporto personale che il contratto in sè. Anche perchè là non sei protetto dalla legge, e quindi fanno quello che vogliono. La differenza rispetto a noi è che hanno un forte senso patriottico, e questo gli americani non l’hanno capito. I russi adorano le nostre cose, i vestiti, i vini. Il prosecco!

Non è una contraddizione sul piano etico, condannare certi regimi e contemporaneamente lavorare nei loro Paesi?

No, io con i miei prodotti fornisco quel che io chiamo ammortizzatore sociale: se gli arabi si divertono, vanno a fare i kamikaze, poi? E’ l’insegnamento dell’Impero romano: panem et circenses.

Lei è residente in Usa. Per motivi fiscali?

No, ho un parco a Coney Island e due figli là: uno a San Francisco, nella Silicon Valley, l’altro è responsabile della creazione e gestione parchi a New York.

Ma è critico con Trump.

Vogliamo parlare della politica estera Usa?

Parliamone.

L’Isis chi l’ha fatto nascere? Non ci è bastato l’Afghanistan? Trump dovrebbe leggersi una rivista, Foreign Affairs, per capire di più. Gliene regalerò una copia (ride, ndr).

E’ interessante questa sua attenzione e sensibilità alla geopolitica, ma come si associa alla sua attività di imprenditore?

Io ho ricevuto questa azienda da mio padre Antonio. Non bado tanto al conto corrente, a me interessa investire nell’innovazione e nella qualità del personale per garantirle un futuro. E’ fondamentale comprendere i contesti nazionali in cui vai a operare.

La diversità di culture, certo.

Guardi, io ho partecipato al ’68, ero a Parigi quell’anno, con il movimento allora guidato da Cohn-Bendit. Lottavamo per l’uguaglianza. Invece no: abbiamo gli stessi diritti, ma culturalmente siamo diversi, i popoli sono diversi. Io ho valori che un cinese, un arabo, ma anche un americano, non ha.

Quali sono i suoi valori?

La fedeltà alla parola data, il senso del dovere, la solidarietà. E anche un buon bicchiere di vino (ride, ndr).

Qualche anno fa disse che viviamo sotto dittatura, altro che democrazia. Conferma?

(allarga le braccia, ndr) Ma se non siamo nemmeno andati alle elezioni… Il Movimento 5 Stelle era contro i partiti e ora si è messo col partito erede del più grande partito comunista d’Occidente. Sono attaccati alla poltrona solo per garantirsi la pensione. Il Pd è scollegato dal popolo, sono dei radical-chic che liquidano tutti coloro che non la pensano come loro come dei fascisti. Per fortuna che c’è l’Europa.

Per fortuna?

Sì, che ci mette dei vincoli. Lo Stato italiano sa forse promuovere la propria impresa? Guardi il prosecco: lo abbiamo sputtanato. Lo abbiamo fatto coltivare ovunque, anzichè imitare i francesi. E badi che io sto criticando anche il popolo italiano, non solo lo Stato.

Quindi sta criticando anche gli imprenditori?

Chi dà ricchezza in Italia è il manifatturiero, su questo non ci piove. La mia categoria dovrebbe rendere protagonista il manifatturiero, invece si creano reti di potere, come ha fatto Zonin qua.

Ma una sua proposta? In passato disse che era necessario detassare le tredicesime.

E gli straordinari! C’è un enorme cuneo fiscale sul costo del lavoro che favorisce il nero. Io sono di destra, ma non sono un salviniano. Salvini sa come lo chiamo io? Un nazional…socialista.

Addirittura.

Pensi a quota 100: stanno andando via dai posti di lavoro persone con esperienza, e non li sostituisci con i giovani. Perchè i giovani non hanno fame.

Sono stati educati male, evidentemente. Troppo benessere.

Ci siamo dimenticati del senso di responsabilità. Come del senso della patria.

Per forza, c’è la globalizzazione.

No, guardi, le faccio un esempio. Lo scorso 4 novembre ho appeso il proclama di Diaz in azienda, quello che annunciava la Vittoria nel 1918. Un sindacalista è venuto a dirmi: “non sapevo che fosse un guerrafondaio”. E io: “cretino, se ti dimentichi dei lutti delle guerre, verrà voglia di rifarle!”. Ah, fra parentesi: in piazzale della Vittoria a Monte Berico (sopra Vicenza, ndr) la targa è tutta sbiadita. Non dovrò mica andare io a sistemarla, vero?

A proposito di patria: è favorevole all’autonomia del Veneto?

A me fa paura la moltiplicazione degli enti. Il Mose, per esempio: cosa ci è costato? Chi l’ha gestito, il Veneto o lo Stato centrale? Sono molto contento per i nostri ospedali, come idea l’autonomia mi va bene, ma bisogna vedere se ne siamo capaci. Bisogna entrare nei dettagli, nessuna lettera in bianco.

Prima parlava di ragazzi abituati troppo bene. Magari anche con meno voglia di divertirsi nella realtà, sempre più chini sul virtuale. Sarà per questo che i lunapark non tirano più tantissimo, per esempio proprio nella sua Vicenza?

I motivi secondo me sono altri. I giostrai non si sono rinnovati da un lato, e dall’altro non si fa come alla Fiera del Soco a Grisignano, che ha mantenuto l’identità di fiera tradizionale. Oppure, prendiamo l’Oktoberfest, dove io vado ogni anno con il mio staff per fare team-building.

Spirito di squadra.

Sì. Là trovi giostre, musica, cibo, e ovviamente la birra. Noi invece ci vergogniamo delle tradizioni, perchè ci ricordano di quando eravamo poveri. Siamo dei provinciali. In questo senso devo dire che ricevere finalmente un premio qui a Vicenza mi ha dato soddisfazione (il premio ViOff ricevuto l’8 settembre, nel giorno della Festa dei Oto, ndr).

Forse non è arrivato prima perchè fra i vicentini la schiettezza non è considerata una virtù?

Spererei che non fosse per quello (sorride, ndr).

Ma per concludere, secondo lei, il nostro problema numero uno qual è?

Da noi c’è ancora una mentalità cattocomunista. Negli Stati Uniti se vuoi un servizio in più, paghi e lo ottieni. Qui invece lo ottieni se paghi la bustarella. Vuole un esempio più facile? Fa pagare di più per entrare a Venezia. Guai anche solo a dirlo, e invece così si avrebbero i fondi per tenerla bene, per ravvivarla.

Ma chi ha meno soldi? E la solidarietà?

Io sono per aiutare chi ha meno. Ma non a scapito di chi lavora. Lo Stato è troppo pesante. All’estero non sappiamo valorizzare l’italianità, siamo troppo divisi. Ma che senso ha avere gli uffici turistici regionali nei paesi stranieri?

Sì ma senza sovranità monetaria e fiscale, non possiamo fare molto neanche volendo. Non trova?

Ma l’Unione Europea ce la siamo meritata! La differenza fra noi e la Grecia è che abbiamo una struttura e una classe imprenditoriale e tecnica di prim’ordine. Sono gli ingegneri italiani che risolvono i problemi tecnici della Disney, sa? Per me, basterebbe guardare i conti. Ci manderei le massaie al governo.