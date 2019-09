Rogo in capannone dismesso: indagini in corso

Condividi

Sabato sera, intorno alle 22 e 45, i vigili del fuoco sono intervenuti in Lungargine Muson Muson a Vigodarzere per l’incendio divampato all’interno di un capannone non più utilizzato. I pompieri arrivati da Padova e con i volontari di Santa Giustina in Colle, hanno spento le fiamme, che hanno interessato del materiale ancora in deposito quali bancali di piastrelle e rotoli di materiale isolante. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa 3 ore.