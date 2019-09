Imprenditore arrestato per fatture false e associazione a delinquere

Condividi

Linkedin email

C’è anche un imprenditore veronese coinvolto nella vasta operazione della Guardia di Finanza e della Squadra Mobile di Brescia che, nei giorni scorsi, ha portato al coinvolgimento di 50 persone, 26 società con sede in Italia, nella provincia di Brescia, ma anche in quella di Milano, Biella e Napoli e Ungheria, oltre a 7 ditte individuali bresciane, per un imponente giro di fatture false per un’evasione che ammonterebbe a 16milioni di euro. Tra gli arrestati c’è anche il direttore dell’Agenzia delle entrate della città lombarda.

Mirko Cordioli, presidente del Villafranca Calcio ma, soprattutto, titolare della Frassine, ditta di compravendatita di materiali ferrosi, avrebbe acquistato in nero del materiale, ma gli acquisti sarebbero stati coperti da fatture emesse da società di comodo che poi sparivano. Per lui si tratterebbe di 800mila euro. Accusato di false fatturazioni e associazione a delinquere finalizzata all’emissione di fatture false, è stato arrestato e comparirà davanti al gip di Brescia domani, lunedì, o martedì.

Il retroscena inquitante, che non riguarda Cordioli, è che le radici dell’inchiesta “Leonessa” sono nella Stidda, la mafia di Gela. Per alcuni degli arrestati è stato contestato il 416 bis, l’associazione a delinquere di stampo mafioso.

(Ph Villafranca Calcio)