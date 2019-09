Condividi

Grave incidente oggi pomeriggio, domenica, circa alle 17 e 30 lungo la strada Regionale 11 a Montebello Vicentino.

Per cause ancora al vaglio della polizia stradale, intervenuta sul posto per i rilievi, un’auto, con una famiglia a bordo, è uscita di strada, schiantandosi in un fosso dopo un volo di quattro metri. Immediato l’intervento delle ambulanze del Suem che avrebbero soccorso le 5 persone, tra cui tre bambini. Due sarebbero in gravi condizioni.