A4, ennesimo incidente tra Montebello e Soave: 7 feriti

E’ di sette feriti il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina, domenica, in A4, tra Montebello e Soave, in direzione Milano. Secondo quanto si apprende, lo schianto è avvenuto in prossimità dell’uscita di Soave, in un punto in cui è presente un restringimento di carreggiata per un cantiere. Si sono create fino a 6 chilometri di coda e la situazione è tornata alla normalità solo nel primo pomeriggio. Ieri la situazione è stata critica per gran parte della giornata per due distinti incidenti.